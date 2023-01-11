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اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أوقاف للاستثمار تعلن عن فرص تدريب عبر تمهير

2023-01-11 الساعة 1:50
أوقاف للاستثمار تعلن عن فرص تدريب عبر تمهير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن بدء التقديم على برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل لحملة البكالوريوس في (الرياض).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

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مسمى البرنامج:

– برنامج تمهير.

الشروط المطلوبة:-

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو ما يعادلها.
  • لا يُشترط الخبرة السابقة.
  • ألا يكون على رأس عمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
  • ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.
  • ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.

المزايا:-

  • مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس.
  • تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
  • دورات تدريبية إلكترونية.
  • شهادة خبرة من هدف.

موعد التقديم:

– متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/18هـ الموافق بالميلادي 2023/01/11م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

عبر موقع لينكد إن: اضغط هنا

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