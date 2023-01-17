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 أوكرانيا تلقت 4 آلاف قطعة سلاح متنوعة منذ بدء الصراع الروسي

2023-01-17 الساعة 6:37
 أوكرانيا تلقت 4 آلاف قطعة سلاح متنوعة منذ بدء الصراع الروسي
المواطن- فريق التحرير

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قالت وكالة بلومبرغ إن كمية الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وصل عددها إلى أكثر من 4 آلاف قطعة سلاح.

أنواع الأسلحة المرسلة لـ أوكرانيا

وأضافت أن هذا العدد توزع بين عربات مدرعة وقطع مدفعية وطائرات وأنظمة أسلحة أخرى لمساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا، كما يخطط الناتو لإرسال المزيد من الأسلحة الفتاكة.

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وكانت القطع كالتالي:

  • الدبابات: 410 دبابات من الحقبة السوفيتية سلمها أعضاء الناتو وهم: بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.
  • مركبات القتال المدرعة/ المشاة: 300 مركبة، بما في ذلك 250 مركبة قتالية من طراز سوفيتي من دول سابقة كانت في الاتحاد السوفيتي.

 أوكرانيا تلقت 4 آلاف قطعة سلاح متنوعة منذ بدء الصراع الروسي (1)

  • ناقلات الأفراد المدرعة: 1100 ناقلة، بما في ذلك 300 ناقلة جنود من طراز M113 و250 M117s.
  • مركبات ضد الألغام.
  • مركبات لنقل المشاة: أكثر من 1540 مركبة، بما في ذلك 1250 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض وعالية الحركة من صنع الولايات المتحدة.
  • سلاح المدفعية: 300 مدفع هاوتزر، منها  أكثر من 210 مدفع M777 من عيار 155 ملم و 72 مدفع هاوتزر عيار 105 ملم من أمريكا.

 أوكرانيا تلقت 4 آلاف قطعة سلاح متنوعة منذ بدء الصراع الروسي (1)

  • قاذفات صواريخ متعددة: 95 قاذفًا، و38 صاروخًا مدفعيًا عالي الحركة، من صنع شركة Lockheed Martin ومقرها أمريكا، و40 قاذف صواريخ من طراز 122 ملم من منصات إطلاق الصواريخ المتعددة من الحقبة الشيوعية من بولندا وجمهورية التشيك.
  • أنظمة دفاع جوي مضادة، توزعت على 37 دبابة ألمانية ذاتية الدفع وثماني بطاريات صواريخ NASAMS أمريكية، وبطارية صواريخ باتريوت أمريكية وألمانية، وستة أنظمة صواريخ من طراز Strela-10Ms من جمهورية التشيك ومثلها من بريطانيا، وحفنة من أنظمة صواريخ أرض – جو من سلوفاكيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا.

 أوكرانيا تلقت 4 آلاف قطعة سلاح متنوعة منذ بدء الصراع الروسي (1)

  • طائرات، نحو 505 طائرة من بلغاريا ومقدونيا الشمالية وأمريكا والتشيك وسلوفاكيا ولاتفيا وبريطانيا والبرتغال وليتوانيا وبولندا.

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