أوكرانيا تلقت 4 آلاف قطعة سلاح متنوعة منذ بدء الصراع الروسي توضيح من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي أمير الباحة يحث على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بالمنطقة اتفاقية لاعتماد 9 برامج أكاديمية في الجامعة الإسلامية وزير الخارجية: المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة وأوبك+ واجهت تقلبات السوق وزير المالية: قدوم رونالدو وميسي لـ الدوري السعودي دليل على تحسين جودة الرياضة مستشار تأمين: 50% من السيارات في المملكة غير مؤمنة وزير المالية: السعودية تمتلك الإمكانيات لسد الفجوة بين أمريكا والصين المنتدى السعودي للإعلام يؤكد أهمية الإعلام في المجتمعات الإنسانية المريسل يكشف خليفة رامون دياز المتوقع في الهلال
قالت وكالة بلومبرغ إن كمية الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وصل عددها إلى أكثر من 4 آلاف قطعة سلاح.
وأضافت أن هذا العدد توزع بين عربات مدرعة وقطع مدفعية وطائرات وأنظمة أسلحة أخرى لمساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا، كما يخطط الناتو لإرسال المزيد من الأسلحة الفتاكة.
وكانت القطع كالتالي: