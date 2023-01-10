أول أيام الشبط ثاني مواسم الشتاء الفعلي غدًا

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قال خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم يكون آخر المربعانية وغداً الأربعاء يكون أول أيام الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي.
اليوم آخر المربعانية وغداً الأربعاء:
أول أيام الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي ، وبرده في رياحه والتي تتصف بعدم استقرارها على جهة معينة والعامه يسمونها ب (مبكية الحصني)
وعدد أيامه 26 يوماً
pic.twitter.com/U885QXb82Xقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 10, 2023
وأوضح الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن البرد لا يبدأ ولا ينتهي بشكل مفاجئ فله بداية وشدة ونهاية، فبدايته مع موسم “أصفري” خلال سبتمبر، فيما تكون شدته مع موسمي المربعانية والشبط خلال ديسمبر ويناير، أما نهايته تكون مع موسم الحميمين بشهر أبريل.
ولفت إلى أن مدة الشتاء الفعلي تقريبًا 90 يومًا، 40 يومًا مربعانية و50 يومًا منقسمة على الشبط والعقارب.
وبشأن خصائص الشبط الذي ستشهده المملكة، قال الزعاق إنه سُمي بذلك نسبة إلى شهر سريان إشباط، فيما يأتي برده في رياحه والتي تتصف بعدم استقرارها على جهة معينة.
ولفت إلى أن العامة يطلقون عليها بـ”مبكية الحصني، فيما يكون عدد أيامه 26 يومًا.