أول أيام الشبط ثاني مواسم الشتاء الفعلي غدًا

قال خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم يكون آخر المربعانية وغداً الأربعاء يكون أول أيام الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي.

وأوضح الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن البرد لا يبدأ ولا ينتهي بشكل مفاجئ فله بداية وشدة ونهاية، فبدايته مع موسم “أصفري” خلال سبتمبر، فيما تكون شدته مع موسمي المربعانية والشبط خلال ديسمبر ويناير، أما نهايته تكون مع موسم الحميمين بشهر أبريل.

ولفت إلى أن مدة الشتاء الفعلي تقريبًا 90 يومًا، 40 يومًا مربعانية و50 يومًا منقسمة على الشبط والعقارب.

خصائص الشبط

وبشأن خصائص الشبط الذي ستشهده المملكة، قال الزعاق إنه سُمي بذلك نسبة إلى شهر سريان إشباط، فيما يأتي برده في رياحه والتي تتصف بعدم استقرارها على جهة معينة.

ولفت إلى أن العامة يطلقون عليها بـ”مبكية الحصني، فيما يكون عدد أيامه 26 يومًا.