أول تعليق لجورجينا بعد وصولها الرياض

جاء أول تعليق لجورجينا رودريغيز، بعد وصولها إلى الرياض، مع عائلتها بصحبة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.

رسالة حب

ونشرت جورجينا رودريغيز صورًا تحدثت فيها عن فخرها بالنجم العالمي، عبر حسابها بموقع تويتر، عقب احتفالية نادي النصر باللاعب، وقالت جورجينا: يبدأ فصل جديد! مرة أخرى يظهر من هو الأفضل في العالم.. أنا فخورة.

وشاركت جورجينا، عبر حسابها بموقع إنستغرام الذي يضم أكثر من 43 مليون متابع، صورة تجمعها برونالدو في بداية علاقتهما، وأرفقت بها تعليقًا قالت فيه “عندما كان عمري 22 عاما قابلت حب حياتي، وكم كنا جميلين.

نفي الشائعات

ونفت بذلك الأنباء المتداولة حول توتر العلاقة مع اللاعب المنتقل حديثًا لصفوف نادي النصر السعودي.

وكانت شائعات كثيرة انتشرت مؤخرًا عن أن العلاقة بين كريستيانو وجورجينا ليست جيدة، كما قد تبدو على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة الماركا.

احتفالية النصر

ووجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر الجديد عدة كلمات باللغة الإنجليزية لجماهير أصفر الرياض وبحضور عائلته خلال حفل تقديمه كلاعب جديد لأصفر الرياض في أرضية ملعب مرسول بارك أمس الثلاثاء.

وقال النجم البرتغالي لجماهير النصر: ” شكرًا لكم على استقبالكم وترحيبكم، شكرًا لكم”.

وسيلعب النجم البرتغالي مع نادي النصر حتى عام 2025 ثم سيكون سفيرًا للنادي بعد ذلك في عدة ملفات رياضية مهمة.