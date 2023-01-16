Icon

مصرع 5 أشخاص في انفجار ضخم بمصنع للكيماويات بالصين Icon سقوط أكبر زعيم للمافيا بإيطاليا بعد 30 عاماً من التخفي Icon السعودية ستكون وجهة تقنية على مستوى الشرق الأوسط Icon تعليم الشمالية: الدراسة غدًا عبر منصتي مدرستي وروضتي Icon بيراميدز يتأهل إلى نهائي كأس مصر Icon تعليم القريات: الدراسة عن بعد غدًا حرصًا على سلامة الطلاب Icon منتخب عمان يضرب موعدًا مع العراق في نهائي خليجي 25 Icon ضبط شخصين بالرياض بحوزتهما 415 قرصًا مخدرًا Icon متظاهرون يغرقون أفراد الشرطة الألمانية في الوحل Icon الإرياني: إغلاق الحوثيين لبرودجي سيستم يستهدف سرقة الغذاء من أفواه الجوعى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المطور سيتحمل الأضرار في حالة واحدة

أول تعليق من الإسكان على شكوى متضرري ديار الأحساء

2023-01-16 الساعة 8:23
أول تعليق من الإسكان على شكوى متضرري ديار الأحساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علقت وزارة الإسكان والمطور العقاري على شكوى سكان مشروع ديار الأحساء بشأن تضرر منازلهم وحدوث انهيار بالأسقف وتشقق الجدران بعد هطول الأمطار الغزيرة على محافظة الأحساء الأيام الماضية، حسبما أفادت قناة الإخبارية.

وأكد المطور العقاري أنه في حال تم إثبات أن المطور هو من يتحمل هذه الأضرار سيتم إعادة الوحدة السكنية كما كانت.

جولات ميدانية

ولفت مراسل القناة إلى أن وزارة الإسكان أكدت أنه تم إجراء زيارات ميدانية للاطلاع على عمل المطور والإجراءات التي تم اتخاذها، وأنها بصدد متابعات مستمرة حول ما إذا كانت الأضرار مستمرة، ومتابعة قيام المطور أو المقاول أو الاستشاري بعملهم بالشكل المطلوب.

تعويض المتضررين

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين، أشار المراسل إلى أن وزارة الإسكان تنظر حسب الحقوق في العقد، وفي حال ضبط أي مخالفة لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة أو القواعد المنظمة لها يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبات بحق المتسبب في هذه الأضرار.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا

الرياضة
درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة
صحة وطب‎

درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة

صحة وطب‎
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

الرياضة
رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة
تكنولوجيا

رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة

تكنولوجيا
كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة
حصاد اليوم

كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة

حصاد اليوم
التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...
الرياضة

التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%
السوق

الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%

السوق
رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...
الرياضة

رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...

الرياضة