أول تعليق من الإسكان على شكوى متضرري ديار الأحساء

علقت وزارة الإسكان والمطور العقاري على شكوى سكان مشروع ديار الأحساء بشأن تضرر منازلهم وحدوث انهيار بالأسقف وتشقق الجدران بعد هطول الأمطار الغزيرة على محافظة الأحساء الأيام الماضية، حسبما أفادت قناة الإخبارية.

وأكد المطور العقاري أنه في حال تم إثبات أن المطور هو من يتحمل هذه الأضرار سيتم إعادة الوحدة السكنية كما كانت.

جولات ميدانية

ولفت مراسل القناة إلى أن وزارة الإسكان أكدت أنه تم إجراء زيارات ميدانية للاطلاع على عمل المطور والإجراءات التي تم اتخاذها، وأنها بصدد متابعات مستمرة حول ما إذا كانت الأضرار مستمرة، ومتابعة قيام المطور أو المقاول أو الاستشاري بعملهم بالشكل المطلوب.

تعويض المتضررين

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين، أشار المراسل إلى أن وزارة الإسكان تنظر حسب الحقوق في العقد، وفي حال ضبط أي مخالفة لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة أو القواعد المنظمة لها يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبات بحق المتسبب في هذه الأضرار.