أول تعليق من سعود بن سلمان بعد فوزه بـ كأس الملك فيصل للفروسية

علق الأمير سعود بن سلمان على فوزه اليوم بكأس الملك فيصل للفروسية، وذلك خلال فعاليات الشوط العاشر من كرنفال كؤوس الملوك في موسم سباقات الرياض.

وغرد الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” الحمد لله على تحقيق كأس الملك فيصل، أُهدي هذا الفوز إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وإلى سمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، ما شاء الله تبارك الله”.

تفاصيل الفوز بـ كأس الملك فيصل

وكان الخيال أليكسيس مورينو حقق مع الخيل سكوت لاند يارد المملوك لـ الأمير سعود بن سلمان، لقب كأس الملك فيصل في فئة 1 محلية في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، في مسافة قدرها 1600 متر خلال مدة زمنية وصلت إلى ساعة و37 دقيقة و78 ثانية.

واستُكملت اليوم منافسات المهرجان الثامن لكؤوس الملوك الذي بدأت منافساته أمس بإقامة أربعة سباقات على كؤوس الملك عبدالله والأمراء سلطان ونايف وبدر، كما أُقيم 4 سباقات أخرى على كؤوس الملوك: سعود وفيصل وخالد وفهد، في اليوم الثاني والأخير من المهرجان.