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بقرار من الاتحاد الإيطالي بسبب مخالفات مالية

أول تعليق من مدرب يوفنتوس بعد خصم 15 نقطة

2023-01-21 الساعة 7:44
أول تعليق من مدرب يوفنتوس بعد خصم 15 نقطة
المواطن - محمد سمعه

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علق المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس على قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بخصم 15 نقطة من رصيد النادي في الدوري المحلي بسبب مخالفات مالية.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر معاقبة اليوفي، بخصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية.

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وجاء ذلك بعد قرار من المحكمة الفيدرالية، بـ إيقاف المدير الرياضي السابق لليوفي وتوتنهام حاليًا، فابيو باراتيتشي لمدة سنتين ونصف، وإيقاف أندريا آنييلي رئيس النادي السابق، وأريفابيني المدير الرياضي لمدة سنتين، وإيقاف بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي السابق لمدة 8 أشهر.

ظروف صعبة لـ يوفنتوس

وتحدث أليجري قبل مواجهة أتالانتا غدًا قائلًا: ” يجب أن نركز في أرضية الملعب، ولا نفكر فيما يحدث من أمور قانونية خارج الملعب، سيكون هناك استئناف، والوضع حاليًا يقول إننا نملك 22 نقطة في المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي، يجب أن نفوز لكي نرتفع في جدول الترتيب”.

وتابع أليجري: ” أنا واثق من أن لاعبي اليوفي سيحاولون الفوز بكل المباريات المقبلة ونسيان الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق، نحن نمر بتحد صعب ولكننا قادرون على تجاوز الأمر”.

يوفنتوس

وأضاف أليجري: “أشعر بالأسف بسبب إقصاء كل من أندريا أنييلي رئيس النادي السابق من منصبه بجانب معاقبة كل من بافل نيدفيد وفيدريكو تشيروبيني”.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر معاقبة أنيلي وماوريسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي السابق لنادي يوفنتوس بالإيقاف سنتين عن ممارسة أي نشاط رياضي، بجانب منع فيدريكو تشيروبيني المدير الرياضي الحالي لليوفي من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 16 شهرًا.

كما تمت معاقبة فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لليوفي بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 30 شهرًا علمًا بأنه يشغل حاليًا منصب المدير الإداري لكرة القدم في نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وبسبب العقوبة فإن اليوفي هبط من المركز الثالث إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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