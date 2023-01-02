أول تفاعل من رونالدو بعد تغريدة حساب نادي النصر

أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول تفاعل منه بعد نشر حساب نادي النصر في “تويتر” باللغة الإنجليزية منشورًا عن اللاعب.

ونشر حساب النصر صورة للنجم البرتغالي وهو ممسك لقميص الفريق العاصمي قائلًا عنها: “لا أستطيع الانتظار للبدء”.

ما قام به رونالدو

وقام اللاعب البرتغالي بعمل إعادة تغريدة لتغريدة حساب النصر، لينشرها عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

وكان النصر تعاقد مع أيقونة منتخب البرتغال لمدة عامين حتى عام 2025.

وذكر موقع Fichajes الإسباني أن النجم البرتغالي وضع في عقده بندًا مثيرًا يسمح له بالرحيل عن النصر بعد أول 6 أشهر من التعاقد والعودة من جديد للعب في القارة الأوروبية.