أول تفاعل من رونالدو بعد تغريدة حساب نادي النصر

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد
أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول تفاعل منه بعد نشر حساب نادي النصر في “تويتر” باللغة الإنجليزية منشورًا عن اللاعب.
ونشر حساب النصر صورة للنجم البرتغالي وهو ممسك لقميص الفريق العاصمي قائلًا عنها: “لا أستطيع الانتظار للبدء”.
وقام اللاعب البرتغالي بعمل إعادة تغريدة لتغريدة حساب النصر، لينشرها عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.
وكان النصر تعاقد مع أيقونة منتخب البرتغال لمدة عامين حتى عام 2025.
وذكر موقع Fichajes الإسباني أن النجم البرتغالي وضع في عقده بندًا مثيرًا يسمح له بالرحيل عن النصر بعد أول 6 أشهر من التعاقد والعودة من جديد للعب في القارة الأوروبية.
وأفاد الموقع أن رونالدو قد يُفكر في الانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في حال تأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وفي وقت سابق، أثنى ياسر القحطاني نجم الهلال السابق ومحلل قنوات Bein Sports القطرية على تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق.
وقال القحطاني أمس السبت في الأستوديو التحليلي لمباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي على قناة Bein Sports: “انضمام رونالدو ليس مكسبًا كبيرًا للنصر وحسب، بل للكرة السعودية بأكملها، كون ناد سعودي ينجح في أن يضم واحدًا من أفضل لاعبي العالم وأسطورة كروية بمعنى الكلمة حقق العديد من الإنجازات والأرقام الخرافية في كرة القدم، فهذا إنجاز عظيم للنصر”.