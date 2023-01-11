أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض يوسف السالم لأزمة صحية

وجه محمد السهلاوي نجم نادي النصر الأسبق، رسالة إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعد تعرض يوسف السالم نجم الهلال السابق لأزمة صحية.

طلب السهلاوي

وغرد السهلاوي مساء اليوم الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” دعواتكم لأخونا الكابتن يوسف السالم، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير”.

وطالب السهلاوي بتدخل كل من وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لعلاج السالم.

مسيرة يوسف السالم

وتوجهت الجماهير عبر “تويتر” بالدعاء لشفاء السالم صاحب الـ37 سنة.

ووُلد السالم في مدينة الخُبر في الخامس من مايو من عام 1985، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية في عام 2003 ثم لعب مع الفريق الأول بنادي القادسية في عام 2008.

ولعب السالم بعد ذلك في صفوف نادي الشباب حتى عام 2009.

ثم انضم بعد ذلك لنادي الهلال في عام 2013 وبقى معه حتى 2016، ثم لعب لنادي الاتفاق من 2016 إلى 2018.

وانضم يوسف السالم لنادي الجبيل في العام قبل الماضي ومستمر معه حتى الآن.