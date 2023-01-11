ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف استمتع مع “المواطن” بأجواء الماضي والحاضر في ليالي الدرعية أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض يوسف السالم لأزمة صحية لعبة الحبار بكل مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك الحدود الشمالية.. أمطار خير ومشروعات محفزة وتلمس لاحتياجات المواطنين الرياض اليوم أبرد من بلاد الشام والحالة الممطرة العاشرة تبدأ غدًا وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS مُذكرة لتعزيز الثقافة المالية لضيوف الرحمن صحيفة إسبانية : رونالدو بطل أوروبا سينافس الهلال زعيم آسيا وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وجه محمد السهلاوي نجم نادي النصر الأسبق، رسالة إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعد تعرض يوسف السالم نجم الهلال السابق لأزمة صحية.
دعواتكم لأخونا الكابتن #يوسف_السالم
«اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير»@AbdulazizTF@Yalmisehalقد يهمّك أيضاً
— محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) January 11, 2023
وغرد السهلاوي مساء اليوم الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” دعواتكم لأخونا الكابتن يوسف السالم، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير”.
وطالب السهلاوي بتدخل كل من وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لعلاج السالم.
وتوجهت الجماهير عبر “تويتر” بالدعاء لشفاء السالم صاحب الـ37 سنة.
ووُلد السالم في مدينة الخُبر في الخامس من مايو من عام 1985، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية في عام 2003 ثم لعب مع الفريق الأول بنادي القادسية في عام 2008.
ولعب السالم بعد ذلك في صفوف نادي الشباب حتى عام 2009.
ثم انضم بعد ذلك لنادي الهلال في عام 2013 وبقى معه حتى 2016، ثم لعب لنادي الاتفاق من 2016 إلى 2018.
وانضم يوسف السالم لنادي الجبيل في العام قبل الماضي ومستمر معه حتى الآن.