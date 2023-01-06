أول رد من إدارة باب الشرق على واقعة غرق المشروع: 37 فيلا متضررة

علقت إدارة الشركة المالكة لمشروع باب الشرق، على واقعة غرق الحي في مياه الأمطار، حيث وثقت اللقطات المتداولة تحوّله إلى بحيرة ضخمة، فيما تواصل الجهات المعنية معالجة الضرر.

وقالت شركة المزيني العقارية– صاحبة مشروع باب شرق: إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مشكلة تجمعات المياه في أحد أجزاء مشروع بوابة الشرق، وعليه فإن شركة المزيني العقارية تعرب عن أسفها لما حدث وتعمل على حل المشكلة مع الجهات المعنية على وجه السرعة، وفق بيان صحفي على موقع تويتر، اليوم الجمعة.

37 فيلا متضررة

وأوضحت الشركة أن عدد الفلل السكنية المتضررة هو 37 فيلا من أصل 129 فيلا، وأعربت عن أسفها لمالكي الفلل السكنية، وأنها ستقوم بمعالجة مشكلة التجمعات المائية بشكل عاجل.

ولفتت إدارة المشروع إلى أن فرق العمل الخاصة بها تعمل على معالجة تجمع المياه بمشاركة وإشراف أمانة منطقة الرياض عبر سحب المياه، وفتح مجرى لتصريفها على الوادي المجاور.

مطابق للاشتراطات

واستطردت: للتوضيح فإن شبكة السيول بالمشروع تم تسليمها لأمانة منطقة الرياض، وذلك تأكيدًا على أن تخطيط المشروع وبنيته التحتية تم تنفيذها حسب المخططات المعتمدة، وتم تسليمها للجهات المعنية بالجودة المطلوبة وتعمل بكفاءة، وقد تم اعتمادها من قبل أمانة منطقة الرياض لمطابقتها للاشتراطات والمواصفات.

وأشارت إدارة المشروع إلى أن تجمع المياه وقع في أحد شوارع المشروع فقط؛ نتيجة عدم البدء بأعمال تهيئة مشروع وادي البرشاعة أحد فروع وادي السلي (الذي يعتبر من خارج نطاق عملهم)؛ مما تسبب في ارتداد المياه على الطريق وتسبب في تجمع المياه، على حد وصف بيان الشركة.

تعمل على إيجاد حل دائم

وأوضحت الشركة أنها تعمل على إيجاد حل دائم لهذا التحدي الخارج عن نطاق عملها أو السماح لها من قبل الجهات المعنية في مشروع وادي السلي لعمل اللازم، وأنها ستتحمل التكاليف لحل المشكلة؛ حتى لا تتكرر هذه المشكلة مع كل حالة مطرية قادمة.

الصيانة مجانًا لمدة عام

وأكدت إدارة المشروع لملاك بوابة الشرق بأن أي أضرار تلحق بالوحدات السكنية ستقوم بصيانتها لمدة عام مجانًا بموجب بنود الضمان الذي يندرج تحت مسؤولية إدارة المشروع.

استعدادها لفسخ أي وحدة متضررة

كما أعلنت الشركة عن استعدادها الكامل للموافقة على أي طلب فسخ عقد وحدة متضررة وإعادة المبالغ التي تم دفعها أثناء الشراء وفقًا لإجراءات لجنة البيع على الخارطة.

ووجهت الشركة الشكر لأمانة منطقة الرياض على مجهوداتها وسعيها لحل الإشكالية وتصريف المياه.

تشكيل فريق مختص

من جانبها، أكدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة– وافي- أنه بالإشارة إلى الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض خلال هذه الأيام، أنها تتابع وبكل حرص جميع المشاريع المرخصة من قبلها؛ للتأكد من سلامة تصريف الأمطار والسيول بها.

كما أوضحت رصدها لتضرر أحد الأحياء في مشروع بوابة الشرق شرق مدينة الرياض، وتم تشكيل فريق مختص للوقوف بشكل عاجل على الموقع ومعالج تصريف الأمطار، وقد بدأت بالفعل أعمال معالجة الضرر من الجهات المعنية عبر سحب تجمعات مياه الأمطار في الموقع المشار إليه.

وتؤكد وافي أن سلامة المساكن تشكل أولوية في التعامل بمثل هذه الحالات، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان ذلك.

واقعة الغرق

جاء ذلك عقب تداول مقاطع فيديو توثق جهود قوات الدفاع المدني إزاء واقعة غرق حي مشروع بوابة الشرق، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة قوارب النجاة الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني وهي تتجول داخل الحي لإخراج سكان الفلل الذين احتجزوا بداخلها.

الأمطار حولت الحي لبحيرة ضخمة

كما بين الفيديو غرق الحي بالكامل حيث تحول إلى بحيرة ضخمة من آثار الأمطار.

حالة الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد رفع، اليوم الجمعة، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقتي الرياض والشرقية، وسط توقعات باحتمالات عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تشمل أمطار الرياض (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الزين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضلما).

وبحسب الأرصاد تشمل الحالة الجوية في المنطقة الشرقية (الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، خريص) على أن تستمر حتى الساعة الـ 3 من صباح الغد السبت.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم.