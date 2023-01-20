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علاقتها بالإبل تحولت إلى هواية ومحبة

أول سعودية تتوج بمهرجان الإبل: تسمية الشوط باسم الأميرة نورة أعظم حافز لي

2023-01-20 الساعة 1:32
أول سعودية تتوج بمهرجان الإبل: تسمية الشوط باسم الأميرة نورة أعظم حافز لي
المواطن - فريق التحرير

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شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، بريقًا مختلفًا للحضور النسائي، ليعكس اهتمامات جميع الأطياف بالموروث الثقافي، وسط أجواء ثقافية خلابة، حيث تغير مسمى الشوط النسائي إلى شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فضلًا عن أن الفائزة ستستلم جائزتها من راعي الحفل الختامي.

في غضون ذلك، تمكنت نورة المهيدب من الفوز بهذا الشوط خلال المهرجان، حيث عبرت عن امتنانها وسعادتها كأول امرأة سعودية ستنال شرف التتويج من راعي المهرجان، حسبما ذكرت قناة العربية.

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من جانب آخر، لفتت نورة إلى أن أعظم حافز ودافع لها للفوز، هو تسمية الشوط النسائي باسم الأميرة نورة؛ إذ اعتبرته تقديرًا لمكانة المرأة وتخليدًا لدور الأميرة التي كانت السيدة الأولى وأوكلت إليها المهام والوظائف، إلى جانب أنها المستشار والصديق المؤتمن لأخيها المؤسس عبدالعزيز، وتعزوى بها حيث كان يردد وأنا أخو نورة.

علاقتها بالإبل

كشفت المهيدب بأن علاقتها مع الإبل كانت لا تتعدى المنافسة والتجارة فقط، إلى أن تحولت إلى هواية ومحبة، أما عائلتها واهتمامهم بالإبل يعد اهتمامًا قديمًا معبرة عن بهجتها نظرًا لاعتنائها بالإبل، وترى أنها خُصت بمزايا وصفات انفردت بها عن سائر المخلوقات، ويكفيها تشريفًا بأنها ذُكرت في سبعة مواضع من القرآن الكريم.

أشارت الفائزة بالمركز الأول خلال حديثها إلى أنها شاركت في العام الماضي، ولكن لم تكن الاستعدادات على أتمها، وفضلت المشاركة مجددًا، وفي هذه النسخة تجهزنا على أكمل وجه، وتوجت المشاركة بالفوز.

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