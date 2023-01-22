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باستخدام تقنية التصوير الفلكي

أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده بعدة مدن عربية

2023-01-22 الساعة 3:29
أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده بعدة مدن عربية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الفلك الدولي، أنه تم رصد هلال شهر رجب في عدة مدن اليوم الأحد قبل قليل.

ونشر المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، صورة هلال شهر رجب 1444هـ كما تم تصويره نهارًا من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع للمركز، وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الإمارات.

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وأوضح أن بُعد القمر عن الشمس بلغ 8.4 درجة، فيما يكون عمر القمر السطحي 9 ساعات و 42 دقيقة.

 

ونشر المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، صورة لهلال شهر رجب كما تم تصويره نهارًا من مدينة إربد – الأردن، حيث كان وقت تصويره في تمام الساعة 08:40 صباحًا بتوقيت جرينتش، لافتًا إلى أن بعد القمر عن الشمس بلغ 9.3 درجة. 

وتم التقاط الصورة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، علمًا بأن رؤية الهلال اليوم من المنطقة العربية بعد غروب الشمس ممكنة بالتلسكوب فقط من معظم الدول، وممكنة بالعين المجردة من المغرب وموريتانيا.

رصد هلال رجب

وأكد مركز جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أنه سيقوم برصد هلال شهر رجب 1444هـ اليوم الأحد، موضحًا أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي تفيد أن الاقتران سيحدث الساعة 11.52 مساء السبت الموافق 21 يناير بتوقيت الرياض.

وأضاف “في يوم الأحد 22 يناير حسب تقويم أم القرى ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6.04 ويغرب الهلال الساعة 6:47”.

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