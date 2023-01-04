أول ظهور لجيريمي رينر بعد الحادث الغريب

ظهر الممثل الأمريكي جيريمي رينر، في أول صورة له بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له، فيما كشفت معلومات جديدة أن وزن كاسحة الثلج التي دهست النجم الأمريكي يبلغ 6500 كيلوجرام.

الظهور الأول

ونشر رينر، صورة له من المستشفى عبر حسابه في إنستغرام، وشكر رينر، المعجبين، قائلًا: شكرًا لكم على كل كلماتكم اللطيفة، أنا غير قادر الآن على الكتابة لكني أرسل مشاعر حبي إليكم جميعًا.

وجاء هذا المنشور في الوقت الذي قدمت فيه السلطات المحلية تحديثًا بشأن تحقيقهم في الحادث الذي وقع في يوم رأس السنة.

تفاصيل الحادث

وتعرضت منطقة رينو لعاصفة شتوية عشية رأس السنة الجديدة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وإغلاق مئات الطرق عبر شمال كاليفورنيا وأجزاء من ولاية نيفادا المجاورة.

كان رينر، المرشح لجائزة الأوسكار مرتين، بمفرده ويحاول شق طريق للخروج من منزله في بحيرة تاهو، باستخدام كاسحة ثلوج من طراز ” PistenBully”، وهي من صنع الشركة الألمانية “Kassbohrer”.

النجاة من الموت

فشلت ميزات الأمان الموجودة في الآلة، لتتدحرج وتنقلب على ساق رينر، على بعد حوالي ربع ميل من العقار، حسب ما أوضح موقع “تي إم زي” المعني بأخبار المشاهير.

وضع أحد الجيران، الذي تصادف أنه طبيب أيضًا، عصابة على ساق الفنان المصابة لوقف النزيف، لكن رينر عانى من فقدان كبير للدم في الوقت الذي تم فيه نقله جوا للمستشفى، في الساعة 9:50 صباحًا. ونقل موقع “تي إم زي” عن مصادر مقربة من رينر، قولها إنه تعرض لإصابات في أجزاء أخرى من جسده، وليس فقط ساقه.