أول ظهور لـ فايز المالكي بعد قسطرة القلب: أنا بخير

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان فايز المالكي، يطمئن من خلاله متابعيه بعد إجراء عملية قسطرة في القلب.

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وصور الفنان المالكي مقطع فيديو في وضح النهار بهاتفه الجوال، حيث كان يسير في الطريق.

وأفاد فايز المالكي قائلاً: إن الأطباء أبلغوه بانسداد الشرايين وخضع لعملية جراحية عبارة عن قسطرة في القلب لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.

وأردف المالكي: اللي يسأل عني، أنا بخير ولله الحمد، شكرًا لوليد الحربي ولكل الأطباء ونفخر بهم