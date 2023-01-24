أول ظهور لـ فايز المالكي بعد قسطرة القلب: أنا بخير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان فايز المالكي، يطمئن من خلاله متابعيه بعد إجراء عملية قسطرة في القلب.
وصور الفنان المالكي مقطع فيديو في وضح النهار بهاتفه الجوال، حيث كان يسير في الطريق.
وأفاد فايز المالكي قائلاً: إن الأطباء أبلغوه بانسداد الشرايين وخضع لعملية جراحية عبارة عن قسطرة في القلب لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.
وأردف المالكي: اللي يسأل عني، أنا بخير ولله الحمد، شكرًا لوليد الحربي ولكل الأطباء ونفخر بهم