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بعد مشاركته مع الهلال في ديربي الرياض

أول قرار من إدارة النصر بعد رفض الاحتجاج ضد محمد كنو

2023-01-08 الساعة 11:55
أول قرار من إدارة النصر بعد رفض الاحتجاج ضد محمد كنو
المواطن - محمد سمعه

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، المقرب من نادي النصر، أول رد فعل من إدارة النادي بعد رفض لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج النادي ضد مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في ديربي الرياض الأخير بينهما.

وقال المريسل- قبل قليل- عبر حسابه في “تويتر”: “النصر يستأنف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق لدى لجنة الاستئناف بشأن نظامية مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في لقاء النصر والهلال الذي خسره النصر بالتعادل 2/ 2”.

وكان كنو شارك يوم 26 ديسمبر الماضي في مباراة الهلال والنصر في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

عقوبة محمد كنو

يذكر أن كنو كان تم إيقافه لمدة 4 أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات مطلع مايو الماضي بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد في يناير من عام 2022، كما تمت معاقبة الهلال بحرمانه من القيد لفترتي انتقالات.

وشارك كنو مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

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