أول قرار من إدارة النصر بعد رفض الاحتجاج ضد محمد كنو

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، المقرب من نادي النصر، أول رد فعل من إدارة النادي بعد رفض لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج النادي ضد مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في ديربي الرياض الأخير بينهما.

وقال المريسل- قبل قليل- عبر حسابه في “تويتر”: “النصر يستأنف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق لدى لجنة الاستئناف بشأن نظامية مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في لقاء النصر والهلال الذي خسره النصر بالتعادل 2/ 2”.

وكان كنو شارك يوم 26 ديسمبر الماضي في مباراة الهلال والنصر في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

عقوبة محمد كنو