أول قرار من إدارة النصر بعد رفض الاحتجاج ضد محمد كنو

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، المقرب من نادي النصر، أول رد فعل من إدارة النادي بعد رفض لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج النادي ضد مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في ديربي الرياض الأخير بينهما.
رسمياً #النصر يستأنف ضد قرار #لجنة_الانضباط_والأخلاق لدى #لجنة_الإستئناف بشأن نظامية مشاركة محمد كنو لاعب #الهلال في لقاء #النصر_الهلال الذي خسره النصر بالتعادل 2/2
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 8, 2023
وقال المريسل- قبل قليل- عبر حسابه في “تويتر”: “النصر يستأنف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق لدى لجنة الاستئناف بشأن نظامية مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في لقاء النصر والهلال الذي خسره النصر بالتعادل 2/ 2”.
وكان كنو شارك يوم 26 ديسمبر الماضي في مباراة الهلال والنصر في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.
يذكر أن كنو كان تم إيقافه لمدة 4 أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات مطلع مايو الماضي بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد في يناير من عام 2022، كما تمت معاقبة الهلال بحرمانه من القيد لفترتي انتقالات.
وشارك كنو مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.