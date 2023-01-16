أول قرار من دياز بعد صعود الهلال لوصافة دوري روشن

اتخذ المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال أول قرار له، بعد الفوز على العدالة في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، والصعود إلى الوصافة.

وأعلن الحساب الرسمي لـ أزرق الرياض عبر “تويتر” أن المدرب دياز، قرر إراحة اللاعبين من التدريبات اليوم الاثنين على أن يعود الفريق للتدريبات غدًا الثلاثاء.

ملخص مباراة الهلال والعدالة

وبدأت مباراة الهلال والعدالة بشكل سريع، وهدد الزعيم بخطورة عند الدقيقة 12، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يطلق سالم الدوسري تسديدة أبعدها الحارس.

وانطلق ميشيل ديلغادو بالكرة وراوغ، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يمرر الكرة لسالم الدوسري لينفرد بالمرمى، ولكنه أهدر الفرصة عند الدقيقة 27، واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك.

وكاد سعود عبدالحميد يهز الشباك عند الدقيقة 45، إلا أنه أهدر الفرصة، وتألق الحارس أمام فرصة خطيرة من الأزرق في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أزرق الرياض والعدالة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة أزرق الرياض ضد العدالة، نجح نادي الهلال في إحراز الهدف الأول عبر سالم الدوسري في الدقيقة الـ66 من ركلة جزاء.

ثم أضاف اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني لـ الزعيم بالدقيقة الـ73.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الهلال 29 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نادي العدالة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”.