أول وعد من رامون دياز بعد خسارة الهلال

أبدى المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، رأيه في خسارة فريقه أمام نادي الفيحاء اليوم بهدف دون رد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الإصابات ساهمت بشكل كبير في تراجع مستوى الفريق، وبالفعل نحن ارتكبنا أخطاء، ولكننا نملك شخصية قوية وقادرون على العودة إلى الانتصارات من جديد”.

وتابع دياز: “أعد بأن الوضع أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، سيكون مختلفًا تمامًا، ولم تكن الخسارة ضد الفيحاء بسبب تشبع اللاعبين من تحقيق البطولات في الأعوام الثلاثة الماضية”.

وكان البرازيلي باولينيو سجل هدف فوز الفيحاء في الدقيقة الـ21 في شباك أزرق الرياض.

الهلاليون غاضبون

وأعربت جماهير نادي الهلال عن غضبها بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول مؤخرًا وكان آخرها توديع بطولة كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي.

وقال الإعلامي سالم آل كليب عبر موقع “تويتر”: “رحيل فهد بن نافل عن مجلس إدارة النادي أمر مهم، هو من تسبب بإيقاف الأزرق فترتين، وهو من أعطى الثقة في رامون دياز رغم مستوى المدرب الأرجنتيني السيئ من بداية الموسم والفريق بدنيًّا منهار”.