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الفريق خسر أمام الفيحاء بالسوبر السعودي

أول وعد من رامون دياز بعد خسارة الهلال

2023-01-26 الساعة 10:41
أول وعد من رامون دياز بعد خسارة الهلال
المواطن - محمد سمعه

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أبدى المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، رأيه في خسارة فريقه أمام نادي الفيحاء اليوم بهدف دون رد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الإصابات ساهمت بشكل كبير في تراجع مستوى الفريق، وبالفعل نحن ارتكبنا أخطاء، ولكننا نملك شخصية قوية وقادرون على العودة إلى الانتصارات من جديد”.

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وتابع دياز: “أعد بأن الوضع أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، سيكون مختلفًا تمامًا، ولم تكن الخسارة ضد الفيحاء بسبب تشبع اللاعبين من تحقيق البطولات في الأعوام الثلاثة الماضية”.

وكان البرازيلي باولينيو سجل هدف فوز الفيحاء في الدقيقة الـ21 في شباك أزرق الرياض.

الفيحاء ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @SaudiSuperCup

الهلاليون غاضبون

وأعربت جماهير نادي الهلال عن غضبها بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول مؤخرًا وكان آخرها توديع بطولة كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي.

وقال الإعلامي سالم آل كليب عبر موقع “تويتر”: “رحيل فهد بن نافل عن مجلس إدارة النادي أمر مهم، هو من تسبب بإيقاف الأزرق فترتين، وهو من أعطى الثقة في رامون دياز رغم مستوى المدرب الأرجنتيني السيئ من بداية الموسم والفريق بدنيًّا منهار”.

أما الشاعر الهلالي محمد الوبير فقال: “خروج مستحق بالطبع من كأس السوبر، لم نرَ أي جدية أو حزم من الإدارة، لديك مصعب الجوير وغيره وإعارة عبدالله رديف وتخلي صالح وغيره، أمور لا يمكن وصفها إلا بأنها تخبط ومحاباة لبعض الأسماء”.

أما الشخص الثالث الذي تم إلقاء اللوم عليه فهو اللاعب سالم الدوسري، الذي أهدر ركلة جزاء في مباراة الفيحاء، مع تراجع مستواه الواضح منذ العودة من كأس العالم 2022 بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب الأرجنتين.

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