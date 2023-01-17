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تطبق عليهم أحكام المشتركين إلزاميًا

إتاحة الاشتراك اختياريًا في التأمينات لـ 4 فئات

2023-01-17 الساعة 9:19
إتاحة الاشتراك اختياريًا في التأمينات لـ 4 فئات
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات.

الأحكام إلزامية

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر”، بأن نظام التأمينات الاجتماعية يتيح لبعض الفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختياريًا، وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًا.

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الفئات المشمولة

1 ـ المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والحرفيون.

2-  السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

3- السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميا للنظام.

4-  كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.

شروط الاشتراك

1 ـ تقديم نموذج عمليات المشترك الاختياري (كما يمكن تقديم الاشتراك عن طريق موقع المؤسسة عبر النموذج الالكتروني)

2 ـ تقديم نموذج الإفصاح الطبي.

3 ـ تقديم المستندات المطلوبة والموضحة في إرشادات نموذج عمليات المشترك الاختياري

4 ـ ألا يقل سن المشترك عن 18 عاماً ودون 60 عامًا، إلا من كانت لديه مدة اشتراك إلزامية سابقة فيحق له تقديم الطلب والاشتراك مهما كان عمره ما عدا المشترك الذي سبق وأن استحق معاشًا عن مدة اشتراك سابقة يشترط أن يكون عمره دون 65 عامًا.

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