إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز

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كشف مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عن إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بالصالة رقم 1 بالمطار.
وأوضح الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز بموقع “تويتر” في إنفوجراف صادر عنه، عن مميزات الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة.
ـ تسهيل الشحن وتوفير الوقت.
ـ قراءة التذكرة وتحديد الوزن المسموح.
ـ طباعة الشريط التعريفي اللاصق للحقيبة.
ـ متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية.
ـ تتحرك الحقيبة تلقائياً على سير الشحن بعد اتباع التعليمات.