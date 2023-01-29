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إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز

2023-01-29 الساعة 11:21
إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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كشف مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عن إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بالصالة رقم 1 بالمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز بموقع “تويتر” في إنفوجراف صادر عنه، عن مميزات الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة.

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مميزات الخدمة الذاتية للشحن

ـ تسهيل الشحن وتوفير الوقت.

ـ قراءة التذكرة وتحديد الوزن المسموح.

ـ طباعة الشريط التعريفي اللاصق للحقيبة.

ـ متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية.

ـ تتحرك الحقيبة تلقائياً على سير الشحن بعد اتباع التعليمات.

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