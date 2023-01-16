رولا شامية تخرج عن صمتها وتنعى وديع جورج وسوف إتاحة حجز قطار الحرمين مباشرة إلى مكة أو المدينة من الخطوط السعودية سالم الدوسري: احتفالي بـ مباراة الهلال ضد العدالة رسالة لمن يقلل من قدراتي فرحة غامرة للفائز بالمركز الأول في مسابقة مهرجان الإبل فنانة مصرية تفجر مفاجأة بشأن زميلتها حنان ترك البرتقال الأحمر يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية التأشيرة والإقامة النظامية شرطا أداء مناسك الحج برشلونة يُمطر ريال مدريد بثلاثية ويُتوج بكأس السوبر الإسباني تسريب جديد يعيد قضية آثار الحكيم ورامز جلال للواجهة مجددًا ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20
أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين السريع، ريان الحربي، أنه يمكن الحجز مباشرة إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة عن طريق الخطوط السعودية باستخدام قطار الحرمين.
فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين السريع م. ريان الحربي :قد يهمّك أيضاً
يمكن الحجز مباشرة إلى مكة أو المدينة عن طريق الخطوط السعودية باستخدام قطار الحرمين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/OmhvFBRM01
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2023
وقال الحربي: إن تلك التجربة ستكون متكاملة وتضمن للمسافر الوصول إلى وجهته من خلال أفضل وآمن وسيلة نقل في المنطقة.
وأضاف الحربي: أن ذلك يضمن انسيابية للحركة وإثراء لتجربة المسافر والمعتمر والزائر، مشيرًا إلى الحرص على تقديم خدمة متميزة تكاملية وفق تقنية أفضل.