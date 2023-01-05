إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة خاصية الدفع الجزئي للتقديم على الحج لعام 1444هـ في فترات متباعدة.
نائب وزير الحج والعمرة لـ #العربية:
وفرنا للمرة الأولى خدمة "السداد عبر دفعات" #السعودية pic.twitter.com/yfaUji2qJUقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 5, 2023
وكشفت وزارة الحج في إنفوجراف عبر حسابها بموقع “تويتر” خيارات السداد بموسم حج 1444هـ للحجاج من داخل المملكة، حيث يمكن سداد قيمة الحج كاملة أو على 3 دفعات.
وأشارت الحج إلى أن الدفعة كاملة تتم فور إجراء الحج، تصدر به فاتورة واحدة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” في حال استكمال السداد.
أما الدفع الجزئي يتم عبر 3 دفعات، الأولى بنسبة 20% يتم سدادها خلال 72 ساعة من تاريخ الحجز، دفعة ثانية 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 7- 7- 1444هـ، ودفعة ثالثة 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 10-10-1444 هـ.
ولفتت الوزارة إلى أن لكل دفعة فاتورة مستقلة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” عند سداد الدفعات في وقتها، ويلغى الحجز عند عدم الاستكمال.
وأكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن المملكة وفرت للمرة الأولى خدمة “السداد عبر دفعات” بشأن سداد قيمة الحج بالأقساط.
وقال مشاط في تصريحات لقناة “العربية” “لأول مرة وفرنا الدفع عبر دفعات متتالية، حيث كان في السابق يجب أن يدفع ضيف الرحمن المبلغ مباشرة لتأكيد حجزه”.
وأضاف “الآن لدى الراغب في الحج عدة خيارات، الأول خيار دفع كامل المبلغ من أول 72 ساعة، أما الثاني يمكن دفعها على 3 أجزاء الأول خلال 72 ساعة والثاني على شهرين والثالث في شوال لتأكيد الحجز النهائي وإصدار التصريح مباشرة”.