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يمكن الدفع كاملًا أو على 3 أجزاء

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة

2023-01-05 الساعة 4:21
إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة خاصية الدفع الجزئي للتقديم على الحج لعام 1444هـ في فترات متباعدة.

وكشفت وزارة الحج في إنفوجراف عبر حسابها بموقع “تويتر” خيارات السداد بموسم حج 1444هـ للحجاج من داخل المملكة، حيث يمكن سداد قيمة الحج كاملة أو على 3 دفعات.

تفاصيل الدفع

وأشارت الحج إلى أن الدفعة كاملة تتم فور إجراء الحج، تصدر به فاتورة واحدة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” في حال استكمال السداد.

أما الدفع الجزئي يتم عبر 3 دفعات، الأولى بنسبة 20% يتم سدادها خلال 72 ساعة من تاريخ الحجز، دفعة ثانية 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 7- 7- 1444هـ، ودفعة ثالثة 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 10-10-1444 هـ.

ولفتت الوزارة إلى أن لكل دفعة فاتورة مستقلة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” عند سداد الدفعات في وقتها، ويلغى الحجز عند عدم الاستكمال.

خدمة أول مرة

وأكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن المملكة وفرت للمرة الأولى خدمة “السداد عبر دفعات” بشأن سداد قيمة الحج بالأقساط.

وقال مشاط في تصريحات لقناة “العربية” “لأول مرة وفرنا الدفع عبر دفعات متتالية، حيث كان في السابق يجب أن يدفع ضيف الرحمن المبلغ مباشرة لتأكيد حجزه”.

وأضاف “الآن لدى الراغب في الحج عدة خيارات، الأول خيار دفع كامل المبلغ من أول 72 ساعة، أما الثاني يمكن دفعها على 3 أجزاء الأول خلال 72 ساعة والثاني على شهرين والثالث في شوال لتأكيد الحجز النهائي وإصدار التصريح مباشرة”.

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