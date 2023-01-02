إثيوبيان بحوزتهما حشيش في قبضة الأمن

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع طهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث كان بحوزتهما مادة الحشيش المخدر.

تسليم لجهة الاختصاص

وحسب بيان حرس الحدود، تم استكمال الإجراء النظامي الأولي بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.