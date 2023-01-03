إجلاء تلاميذ 20 مدرسة فرنسية بعد تهديدات بالهجوم عليهم

جرت عمليات إجلاء، يومَي الاثنين والثلاثاء، في نحو 20 مدرسة في فرنسا بعد تهديدات على الإنترنت بشن هجمات بقنابل ومتفجرات.

20 مؤسسة

وتأثرت نحو 20 مؤسسة، ما بين معاهد وثانويات، في العاصمة الفرنسية بهذه الرسائل التي تحمل تهديدات بالهجوم، وفقًا لوزارة التربية الوطنية.

وأردفت وزارة التربية الوطنية: رصد هذه الرسائل أولياء أمور على تطبيقات واتساب وسناب تشات وأو إن تي، وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدرّسين والتلاميذ.

وكشف مصدر مطّلع على التحقيق أنه أرسل من حساب أحد التلاميذ بريدًا إلكترونيًا يتم الإعلان فيه عن نية صاحبه تفجير المؤسسة.

وأضاف: أوقف صاحب الحساب واحتجز الاثنين لكن أطلق سراحه لاحقاً إذ تبيّن أن حسابه تعرّض للقرصنة.