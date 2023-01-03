إجلاء تلاميذ 20 مدرسة فرنسية بعد تهديدات بالهجوم عليهم

تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا تعليم حفر الباطن: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS الدراسة عن بُعد عبر البلاك بورد بجامعة طيبة غدًا السيول ترسم لوحات جمالية بحديقة جبل أحد ومرتفعات الجماوات استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في القريات والقويعية هوية اللاعب الذي يُقدم كريستيانو رونالدو للجماهير مارسيلو غروهي باق في الاتحاد حتى 2024 نانسي بيلوسي تسلم مطرقة مجلس النواب الأمريكي للجمهوريين تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعتي حائل وأم القرى
جرت عمليات إجلاء، يومَي الاثنين والثلاثاء، في نحو 20 مدرسة في فرنسا بعد تهديدات على الإنترنت بشن هجمات بقنابل ومتفجرات.
وتأثرت نحو 20 مؤسسة، ما بين معاهد وثانويات، في العاصمة الفرنسية بهذه الرسائل التي تحمل تهديدات بالهجوم، وفقًا لوزارة التربية الوطنية.
وأردفت وزارة التربية الوطنية: رصد هذه الرسائل أولياء أمور على تطبيقات واتساب وسناب تشات وأو إن تي، وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدرّسين والتلاميذ.
وكشف مصدر مطّلع على التحقيق أنه أرسل من حساب أحد التلاميذ بريدًا إلكترونيًا يتم الإعلان فيه عن نية صاحبه تفجير المؤسسة.
وأضاف: أوقف صاحب الحساب واحتجز الاثنين لكن أطلق سراحه لاحقاً إذ تبيّن أن حسابه تعرّض للقرصنة.