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في واحدة من آخر المناطق العشوائية

إجلاء 500 شخص وتدمير 60 منزلًا في حريق بسيؤول

2023-01-20 الساعة 8:15
إجلاء 500 شخص وتدمير 60 منزلًا في حريق بسيؤول
المواطن - فريق التحرير

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أتى حريق وقع في منطقة عشوائية في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، على 60 منزلًا، كثير منها مُشيد من الورق المقوى والخشب؛ ما اضطر السلطات إلى إجلاء حوالي 500 شخص.

منطقة عشوائية

ووفقًا لخدمات الطوارئ، استغرقت السيطرة على الحريق، خمس ساعات، حيث اندلع قبل الفجر في قرية جوريونج الفقيرة التي تقع على الجانب الآخر من طريق سريع قادم من حي جانجنام الراقي في سيؤول. وقال مسؤولون: إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

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من المعروف أن قرية جوريونج، التي يقطنها حوالي ألف شخص، واحدة من آخر المناطق العشوائية المتبقية في العاصمة، وأصبحت رمزًا لعدم المساواة في رابع أكبر اقتصاد بآسيا. وانضمت عشر طائرات هليكوبتر ومئات من رجال الإطفاء والشرطة والقوات إلى الجهود المبذولة لإخماد النيران التي دمرت تقريبًا عُشر ما يزيد على 600 منزل في جوريونج، وفقًا لمسؤولين.

وكشفت الحكومة النقاب عن خطط لإعادة التطوير وإعادة التوطين بعد حريق هائل اندلع في أواخر عام 2014، لكن هذه الجهود لم تحرز تقدمًا يذكر وسط حالة الشد والجذب المستمرة منذ عقود بين ملاك الأراضي والسكان والسلطات. وزار رئيس بلدية سيؤول أوه سي هون القرية وطلب من المسؤولين الاستعداد لنقل العائلات المتضررة.

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