10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن السفير التركي بالمملكة : محمد بن سلمان هو المحفز للأفكار المبتكرة إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص إمفيتامين نظمي النصر: نيوم هدية المملكة للبشرية تاليسكا الأكثر تسديدًا في دوري روشن مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية الراجحي : منظومة الخدمات الاجتماعية بالمملكة أكثر كفاءة وعدالة آخر تطورات مفاوضات سان جيرمان مع ميسي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن آخر موعد لسداد تكاليف التدريب الموارد البشرية توضح حالات إيداع الدفعات المالية بأثر رجعي
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 4,091,250 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي.
إحباط محاولة تهريب (4,091,250) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة أعلاف ماشية.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/yh7fevmkR6
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 25, 2023
إذ تم ضبطها مخبأة في شحنة أعلاف ماشية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيمان من الجنسيتين المصرية والأردنية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.