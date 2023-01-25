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القبض على مستقبليها من الجنسية المصرية والأردنية

إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص إمفيتامين

2023-01-25 الساعة 3:22
إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص إمفيتامين
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 4,091,250 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي.

 

إذ تم ضبطها مخبأة في شحنة أعلاف ماشية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيمان من الجنسيتين المصرية والأردنية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

 

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