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القبض على 309 من مهربيها

إحباط تهريب 18.2 طنًا من القات وأكثر من 1.5 طن حشيش

2023-01-19 الساعة 3:25
إحباط تهريب 18.2 طنًا من القات وأكثر من 1.5 طن حشيش
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 18.2 طناً من نبات القات المخدر وطن و526 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 1 إلى 14 / 6 / 1444ه‍، وقبضت على مهربيها، وعددهم (309) متهمين، منهم (10) مواطنين، و(299) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (264) من الجنسية اليمنية، و(33) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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