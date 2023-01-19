إحباط تهريب 18.2 طنًا من القات وأكثر من 1.5 طن حشيش

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 18.2 طناً من نبات القات المخدر وطن و526 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 1 إلى 14 / 6 / 1444ه، وقبضت على مهربيها، وعددهم (309) متهمين، منهم (10) مواطنين، و(299) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (264) من الجنسية اليمنية، و(33) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية.
إحباط محاولات تهريب (18.2) طن من نبات القات المخدر وأكثر من (1.5) طن من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/jtEvZ3IBEgقد يهمّك أيضاً
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 19, 2023
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.