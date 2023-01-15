إحباط تهريب 40 كجم من المخدر في جازان

أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، اليوم الأحد، تهريب 40 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

الإجراءات النظامية

وبحسب دوريات حرس الحدود، جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.