إحباط تهريب 60 كيلو قات في جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

إجراءات نظامية

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لحرس الحدود على موقع تويتر، اليوم الخميس.