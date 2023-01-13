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مُخبأة بسقف إحدى المركبات

إحباط تهريب 81.3 كيلو جرام من الحشيش المخدر بمنفذ الوديعة

2023-01-13 الساعة 2:01
إحباط تهريب 81.3 كيلو جرام من الحشيش المخدر بمنفذ الوديعة
المواطن- فريق التحرير

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

عملية الكشف والمعاينة

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، عُثر على 81.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في تجويف سقف المركبة.
وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليه وهو شخص واحد.

إحكام الرقابة الجمركية

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
إحباط تهريب 81 كجم من الحشيش المخدر في منفذ الوديعة

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