إحباط تهريب 81.3 كيلو جرام من الحشيش المخدر بمنفذ الوديعة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

عملية الكشف والمعاينة

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، عُثر على 81.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في تجويف سقف المركبة.

وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليه وهو شخص واحد.

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