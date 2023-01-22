إحصائية تُصعب مباراة الهلال وأبها

تنتظر الجماهير مباراة الهلال وأبها ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفرق للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مواجهة الهلال وأبها

ويلعب الهلال وأبها، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

إحصائية للفريقين بدوري روشن

وتُعد مباراة الهلال وأبها اليوم بين أكثر فريق حصد نقاطًا بعد تأخره في النتيجة بدوري روشن السعودي هذا الموسم “زعيم الجنوب برصيد 12 نقطة”، وأكثر فريق إهدارًا للنقاط بعد تقدمه بالنتيجة “الزعيم بـ11 نقطة”.

ويُعد الفريقان هما الأكثر تغييرًا للتشكيلة الأساسية في منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ب30 تغييرًا، وقام الزعيم بـ29 تغييرًا.

ويسعى الزعيم لمصالحة الجماهير ومواصلة انتفاضته في مباراة الهلال وأبها اليوم، وتحقيق الفوز الثاني تواليًا، بعد تغلبه على العدالة، أملًا في تعثر المنافسين وخطف صدارة دوري روشن، فيما يأمل زعيم الجنوب تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

تاريخ مواجهات الفريقين

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا ضد أبها ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث تقابلا 8 مرات، تمكن الزعيم من تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادلا مرتين، وخسر مرة واحدة.