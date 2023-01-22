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في دوري روشن السعودي

إحصائية تُصعب مباراة الهلال وأبها

2023-01-22 الساعة 5:33
إحصائية تُصعب مباراة الهلال وأبها
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الهلال وأبها ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفرق للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مواجهة الهلال وأبها

ويلعب الهلال وأبها، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

الهلال وأبها
قمصان الفريقان – المصدر @SPL

إحصائية للفريقين بدوري روشن

وتُعد مباراة الهلال وأبها اليوم بين أكثر فريق حصد نقاطًا بعد تأخره في النتيجة بدوري روشن السعودي هذا الموسم “زعيم الجنوب برصيد 12 نقطة”، وأكثر فريق إهدارًا للنقاط بعد تقدمه بالنتيجة “الزعيم بـ11 نقطة”.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

ويُعد الفريقان هما الأكثر تغييرًا للتشكيلة الأساسية في منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ب30 تغييرًا، وقام الزعيم بـ29 تغييرًا.

ويسعى الزعيم لمصالحة الجماهير ومواصلة انتفاضته في مباراة الهلال وأبها اليوم، وتحقيق الفوز الثاني تواليًا، بعد تغلبه على العدالة، أملًا في تعثر المنافسين وخطف صدارة دوري روشن، فيما يأمل زعيم الجنوب تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تاريخ مواجهات الفريقين

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا ضد أبها ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث تقابلا 8 مرات، تمكن الزعيم من تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادلا مرتين، وخسر مرة واحدة.

الهلال ضد أبها
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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