إحصائية لـ الاتحاد والهلال تصعب قمة اليوم

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي، وسط المنافسة القوية بينهما للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.
وتُقام مباراة الاتحاد والهلال عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا، فيما يقع الهلال في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.
ويسير الاتحاد والهلال بشكل جيد قبل مباراتهما اليوم في دوري روشن السعودي، ويطمح العميد لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الثلاث نقاط خاصة أن المواجهة على ملعبه، فيما يسعى الزعيم لاستعادة نغمة الانتصارات.
ويتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ملعبه دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنه لم يخسر أي لقاء، وحقق الفوز في 4 مباريات ضد الخليج، الفتح، الوحدة والتعاون، وتعادل سلبيًا مع الاتفاق.
على الجانب الآخر، يُقدم الزعيم مستوى مميزًا خارج ملعبه في الموسم الحالي، ما يزيد من صعوبة مباراة الاتحاد والهلال اليوم، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات ضد الخليج، الفتح والطائي، وتعادل أمام الاتفاق والنصر.