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ضمن منافسات دوري روشن

إحصائية مميزة تُحفز الشباب ضد الاتحاد

2023-01-09 الساعة 8:11
إحصائية مميزة تُحفز الشباب ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الشباب ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الشباب ضد الاتحاد

ويلعب الشباب ضد الاتحاد، عند الساعة 9:15 مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي.

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الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

ويحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الرابع.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

إحصائية مميزة لليوث

وقبل مباراة الشباب ضد الاتحاد، لم ينجح الليوث في هز شباك أندية جدة في آخر مواجهتين ضمن منافسات دوري المحترفين، إلا أنه لم يسبق له أن فشل في التسجيل أمام هذه الأندية خلال 3 مواجهات متتالية بالبطولة، ما يحفز لاعبيه اليوم.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وآخر مرة تعود لما قبل دوري المحترفين في عام 2003، وكانت المباراة الثالثة آنذاك أمام الاتحاد وخسرها 0-4”.

الاتحاد ضد الشباب - الشباب ضد الاتحاد
مباراة سابقة لفريق الشباب ضد الاتحاد

وسبق أن لعب الشباب ضد الاتحاد، 28 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 9 انتصارات لليوث، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 مرات.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالخسارة ضد الوحدة بهدفين مقابل هدف، فيما تلقى الاتحاد خسارته الأولى هذا الموسم أمام الهلال بهدف دون رد.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

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