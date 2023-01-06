إحصائية مميزة لمحرز مع مانشستر سيتي

تألق النجم الجزائري رياض محرز خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد نظيره تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليحقق رقمًا مميزًا.

رياض محرز البديل الأكثر تسجيلًا

وبدأ رياض محرز مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي على مقاعد البدلاء، قبل أن يُشارك عند الدقيقة 59 بدلًا من برناردو سيلفا، لينجح في هز الشباك بعد مشاركته بـ4 دقائق، عقب تلقيه عرضية من جاك جريليش.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن رياض محرز هو اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف كبديل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ انضمامه إلى صفوف السيتيزنز.

وكان رياض محرز صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في عام 2018، قادمًا من ليستر سيتي، ونجح في تسجيل 9 أهداف بالبريميرليج بعد مشاركته كبديل.

كما رفع رياض محرز رصيده إلى 40 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتفوق على سجله التهديفي مع ليستر سيتي، حيث أحرز 39 هدفًا معه، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سكواكا”.

فوز مانشستر سيتي ضد تشيلسي

ولعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي بالأمس على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز السيتيزنز بهدف دون رد.

ورفع السيتيزنز رصيده إلى 39 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عند 25 نقطة في المركز العاشر.