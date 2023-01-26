إخماد حريق بأشجار في وادي الفطيحة ولا إصابات

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أخمدت قوات الدفاع المدني في محافظة بيش حريقًا بمجموعة أشجار في وادي الفطيحة.
وأشارت قوات المدني في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر، اليوم الخميس، إلى أنه لا يوجد إصابات جراء الحريق.
كما وثقت الحادث بلقطة مصور أظهرت جهود قوات الدفاع المدني في مباشرة عملهم في ظل الأماكن الخطرة.