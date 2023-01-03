إخماد حريق بالسجن المدني في صوّاف بتونس

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قالت وسائل إعلام تونسية: إن فرق الإطفاء أخمدت حريقًا بالسجن المدني في صواف بولاية زغوان التونسية، الواقعة على بعد 55 كم جنوب العاصمة.
وكشف المتحدث باسم الحماية المدنية، أن فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان، تولت إخماد الحريق.
وقال: إنه لن تسجل أي أضرار بشرية جراء الحريق.