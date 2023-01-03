إخماد حريق بالسجن المدني في صوّاف بتونس

قالت وسائل إعلام تونسية: إن فرق الإطفاء أخمدت حريقًا بالسجن المدني في صواف بولاية زغوان التونسية، الواقعة على بعد 55 كم جنوب العاصمة.

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وكشف المتحدث باسم الحماية المدنية، أن فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان، تولت إخماد الحريق.

وقال: إنه لن تسجل أي أضرار بشرية جراء الحريق.