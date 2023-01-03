أعلن الدفاع المدني بمحافظة شقراء إخماد حريق في شاحنة بمركز القصب، ولا إصابات.

لا إصابات

وقالت القوات في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: أخمد مدني شقراء حريقًا في شاحنة بمركز القصب، ولا إصابات.

كما نشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث، وجهود رجال القوات الميدانية.

إخلاء موقع

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، حريقًا شب في سكن للعاملين بأحد المشاريع في حي المشاعل، وتم إخلاء الموقع وإخماد الحريق، وتنفيذ الجوانب الوقائية.

دون إصابات

وأوضح الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه لم تسجل إصابات جراء الحريق.