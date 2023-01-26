إدارج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية لكافة المراحل قريبًا

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كشفت وكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية نهى قطان، أنه سيتم إدراج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية لجميع المراحل.
فيديو | وكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية نهى قطان لـ #الإخبارية:قد يهمّك أيضاً
سيتم إدارج "الثقافة والفنون" في المناهج التعليمية لكافة المراحل#نشرة_النهار pic.twitter.com/CUChVuIUsQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2023
وقالت قطان، في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”: “إنه من ضمن المبادرات المشتركة مع وزارة التعليم، عملية تعزيز إدراج الثقافة والفنون في المدارس والتعليم العام كمناهج.
وأضافت أنه اليوم توجد بعض المجالات الثقافية إما على شكل أنشطة لا صفية أو في مادة أو مادتين، لافتة إلى أنه جارِ العمل على وضع خطة كاملة لإدراج مواد الثقافة والفنون في جميع المراحل التعليمية.
ولفتت قطان إلى أنه يجري حاليًّا وضع كل ما يتطلبه إدراج هذه المناهج سواء من تدريب للمعلمين أو تطوير محتوى ومناهج أو حتى بنية تحتية نحتاج تهيئتها لاستقبال هذه المناهج.
وعن الموعد المقرر بشأن إدراج هذه المناهج، أكدت أن الاستراتيجية تبدأ من العام الجاري حتى عام 2024.