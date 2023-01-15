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مصادرة أملاكها

إدانة زوجة البشير بتهمة الثراء الحرام

2023-01-15 الساعة 2:05
إدانة زوجة البشير بتهمة الثراء الحرام
المواطن - فريق التحرير

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أدانت محكمة الامتداد بالخرطوم، اليوم الأحد، زوجة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، خلال جلسة محاكمتها بتهم الثراء الحرام، وأصدرت حكماً بمصادرة أملاكها وتغريمها مبلغاً كبيراً.

الثراء الحرام

وأفادت المحكمة بأن المتهمة وداد بابكر مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام، مؤكدة أنها ظلت تتحصل على معاش زوجها بعد زواجها بـ11 عامًا، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام. فيما أكدت المحكمة أن الأحجار الكريمة التي تمتلكها تمثل ثراء حرامًا ومشبوهًا.

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ونوهت المحكمة إلى أن المتهمة وداد بابكر طرأت عليها ثروة وعقارات وأحجار كريمة ولم تفلح في إثبات وجه امتلاكها.

مصادرة أملاكها

وأصدرت المحكمة حكمها بمصادرة العقارات والأموال ومصادرة المصوغات والأحجار الكريمة، وكذلك مصادرة حسابين بنكيين ببنك أم درمان الوطني، إضافة إلى تغريمها غرامة حددتها المحكمة بـ100 مليون جنيه.

ومنذ سنوات تدور الشبهات والاتهامات بين السودانيين حول الزوجة الثانية للرئيس السوداني السجين، التي كانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل 2019.

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