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دعمًا لمستهدفات الأمن الغذائي في المملكة

إدراج الشركات الزراعية في سوق الأسهم يرفع كفاءتها المالية

2023-01-28 الساعة 7:10
إدراج الشركات الزراعية في سوق الأسهم يرفع كفاءتها المالية
المواطن - واس

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ناقشت ورشة عمل مشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة تداول السعودية وعدد من الشركات الزراعية، أهمية تحفيز الشركات الزراعية الوطنية للإدراج في السوق المالية السعودية “تداول”؛ لرفع كفاءتها المالية، وزيادة استثمارات القطاع، دعمًا لمستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.

تحفيز القطاع الخاص

واستعرضت ورشة العمل التي عقدت بمقر الوزارة في الرياض؛ مبادرة (تحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية)، إحدى مبادرات رؤية 2030م، وبرنامج تطوير القطاع المالي، بجانب مناقشة دور الوزارة في تطوير الشركات المتوسطة والكبيرة وتحفيزها للاكتتابات العامة والإدراج في سوق الأسهم، حيث تعمل الوزارة ضمن خططها واستراتيجيتها على فتح أسواق جديدة لدعم بناء نظم غذائية مرنة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

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مميزات سوق الأسهم

وتناولت الورشة سبل استقطاب الشركات الخاصة من قطاعات اقتصادية متنامية ومتنوعة، لا سيما قطاعات البيئة والمياه والزراعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما استعرضت مميزات إدراج الشركات في سوق الأسهم، ومنها الموثوقية والاستمرارية، إضافة إلى الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال إدراج الشركات الزراعية بشكل خاص، حيت تعد سوق الأسهم السعودية من أكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتاسعة على مستوى العالم.

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