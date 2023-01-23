إدراج 18 شخصًا و19 كيانًا إيرانياً على قائمة العقوبات الأوروبية

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، 18 شخصًا، و19 كيانًا في إيران في قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب ما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الإيرانية.

قائمة العقوبات الأوروبية

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان، أنه أدرج 18 شخصًا، و19 كيانًا في قائمة العقوبات الأوروبية، جراء مواصلة السلطات الإيرانية انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وشملت العقوبات ممثلين عن الحكومة والبرلمان، وقادة من الحرس الثوري الإيراني، وفقًا للبيان.

ولفت البيان إلى أن العدد الإجمالي للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران بلغ 164 شخصًا، و31 كيانًا.

وبحسب البيان، جدد الاتحاد الأوروبي، دعوته للسلطات الإيرانية لإنهاء القمع ضد المتظاهرين والاعتقالات التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي، إيران بإطلاق سراح المحامية في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده.

الإفراج الفوري

ووفقًا لبيان صحفي، الخميس الماضي، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، فإن أعضاء البرلمان يحثون إيران على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده، وهي أيضا حاصلة على جائزة ساخاروف لفكر الحرية.

من المعروف أن السلطات الإيرانية اعتقلت سوتوده، البالغة من العمر 55 عامًا، في 14 يونيو 2018، إثر اعتراضها على إجبار النساء في طهران على ارتداء الحجاب.

وتتولى سوتوده قضايا للدفاع عن قاصرين يواجهون عقوبة الإعدام في إيران.

ووجهت المحكمة الإيرانية إلى نسرين سوتوده، تهمًا بالتجسس في الخفاء وأصدرت حكمًا ضدها بالسجن يصل إلى خمس سنوات.