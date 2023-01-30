إزالة لوحات إعلانية مخالفة على طريق القصيم الرياض السريع

أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم الاثنين، عن إزالة عدد من اللوحات الإعلانية المخالفة بمدينة بريدة، والواقعة على طريق القصيم الرياض السريع.

وأوضحت امانة القصيم عبر حسابها بموقع تويتر، أن إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة يأتي إسهامًا منها في تحسين المشهد الحضري.

تعزيز السلوك الحضاري

وكان الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أكد في وقت سابق، أهمية زيادة وعي المجتمع وتعزيز السلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوهات البصرية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وشدد على أهمية مبادرة معالجة مظاهر التشوهات البصرية ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري في مناطق المملكة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.