إزالة لوحات إعلانية مخالفة على طريق القصيم الرياض السريع شركة الطيران البريطانية FlyPi تعلن إفلاسها رسميًا السديس: القيادة حريصة على تعظيم الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الجزائر جدل بشأن تصرف كريستيانو رونالدو دعم محمد بن سلمان لمشاريع الإسكان يعزز استقرار الأسر سلمان الفرج يغيب عن الهلال بكأس العالم للأندية طيران ناس يتيح طلب تأشيرة المرور للزيارة جوًا إلكترونيا الاتحاد يُنهي معاناته في النهائيات بدعم ولي العهد.. مشروع ضاحية الفرسان بالرياض يضم 50 ألف وحدة سكنية
أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم الاثنين، عن إزالة عدد من اللوحات الإعلانية المخالفة بمدينة بريدة، والواقعة على طريق القصيم الرياض السريع.
وأوضحت امانة القصيم عبر حسابها بموقع تويتر، أن إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة يأتي إسهامًا منها في تحسين المشهد الحضري.
وكان الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أكد في وقت سابق، أهمية زيادة وعي المجتمع وتعزيز السلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوهات البصرية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
وشدد على أهمية مبادرة معالجة مظاهر التشوهات البصرية ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري في مناطق المملكة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.