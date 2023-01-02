إزالة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة المكرمة

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أزالت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة المكرمة.
ونشرت الأمانة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صورًا لإزالة المزارع على مساحة 125,000 متر مربع، بعد أن ثبت عدم صلاحيتها بناءً على التحاليل المخبرية .
يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المستمرة لفرق الأمانة للتأكد من التزام الجميع بالأنظمة، واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والحرص على إزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي، وذلك من خلال تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.