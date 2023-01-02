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إزالة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة المكرمة

2023-01-02 الساعة 9:54
إزالة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أزالت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة المكرمة.

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عدم صلاحيتها

ونشرت الأمانة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صورًا لإزالة المزارع على مساحة 125,000 متر مربع، بعد أن ثبت عدم صلاحيتها بناءً على التحاليل المخبرية .

جولات رقابية

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المستمرة لفرق الأمانة للتأكد من التزام الجميع بالأنظمة، واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والحرص على إزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي، وذلك من خلال تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

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