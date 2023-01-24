Icon

أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة Icon الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع Icon السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة Icon رابط التسجيل في دوري المدارس لـ البنين Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon لقطات لهطول أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية Icon الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب Icon تركي الفيصل: الدبلوماسية الشعبية أداة اتصال عصرية مع شعوب العالم Icon إسبانيا تغرم شركة توصيل طلبات 62 مليون دولار  Icon الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب انتهاك قواعد التوظيف

إسبانيا تغرم شركة توصيل طلبات 62 مليون دولار 

2023-01-24 الساعة 5:38
إسبانيا تغرم شركة توصيل طلبات 62 مليون دولار 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

فرضت وزارة العمل في إسبانيا، غرامة 62 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، على شركة طلبات تُسمى Glovo تابعة لشركة Delivery Hero الألمانية؛ بدعوى انتهاكها لقوانين التوظيف.

وبحسب وكالة رويترز، قالت شركة جلوفو إنها ستستأنف العقوبة، وقالت إن فترة التفتيش كانت قبل دخول قانون إسباني صدر عام 2021 حيز التنفيذ، والذي أجبر منصات توصيل الطعام على منح الركاب عقود عمل رسمية.

قد يهمّك أيضاً
Img

تسجيل 22 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 26 حالة

Img

الأرصاد : أمطار رعدية على معظم المناطق اعتبارًا من الغد

وقال المصدر إن الغرامة تتعلق بمخالفات تزعم وزارة العمل أنها بدأت في عام 2019 وأثرت على نحو 8000 عامل لم يتم تعيينهم بشكل صحيح أو لم يكن لديهم تصاريح عمل كافية؛ لأنهم كانوا أجانب، دون أن يوضحوا ما إذا كانت الفترة قد استمرت بعد أن أصدرت إسبانيا القانون الجديد في مايو 2021 أم لا.

الغرامة الثانية في عدة أشهر

وسبق وأن غرمت الوزارة الشركة نفسها بمبلغ 79 مليون يورو في سبتمبر الماضي، لانتهاكات مزعومة مماثلة شملت عمالًا آخرين، وتستأنف جلوفو أيضًا ضد تلك العقوبة.

وقالت الشركة في بيان: العقوبات اُتخذت قبل صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ، ونتطلع لاستئناف الحكم.

إسبانيا تغرم شركة طلبات 62 مليون دولار 

انخفاض أسهم الشركة المالكة

وانخفضت أسهم الشركة المالكة Delivery Hero بنسبة 0.8%، بعد إصدار العقوبة من وزارة العمل الإسبانية.

إسبانيا تغرم شركة طلبات 62 مليون دولار 

ويُذكر أن قانون 2021 في إسبانيا كان من أوائل القوانين التي تنظم حقوق العمال في ما يسمى باقتصاد الوظائف المؤقتة في أوروبا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة