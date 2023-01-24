إسبانيا تغرم شركة توصيل طلبات 62 مليون دولار 

فرضت وزارة العمل في إسبانيا، غرامة 62 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، على شركة طلبات تُسمى Glovo تابعة لشركة Delivery Hero الألمانية؛ بدعوى انتهاكها لقوانين التوظيف.

وبحسب وكالة رويترز، قالت شركة جلوفو إنها ستستأنف العقوبة، وقالت إن فترة التفتيش كانت قبل دخول قانون إسباني صدر عام 2021 حيز التنفيذ، والذي أجبر منصات توصيل الطعام على منح الركاب عقود عمل رسمية.

وقال المصدر إن الغرامة تتعلق بمخالفات تزعم وزارة العمل أنها بدأت في عام 2019 وأثرت على نحو 8000 عامل لم يتم تعيينهم بشكل صحيح أو لم يكن لديهم تصاريح عمل كافية؛ لأنهم كانوا أجانب، دون أن يوضحوا ما إذا كانت الفترة قد استمرت بعد أن أصدرت إسبانيا القانون الجديد في مايو 2021 أم لا.

الغرامة الثانية في عدة أشهر

وسبق وأن غرمت الوزارة الشركة نفسها بمبلغ 79 مليون يورو في سبتمبر الماضي، لانتهاكات مزعومة مماثلة شملت عمالًا آخرين، وتستأنف جلوفو أيضًا ضد تلك العقوبة.

وقالت الشركة في بيان: العقوبات اُتخذت قبل صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ، ونتطلع لاستئناف الحكم.

انخفاض أسهم الشركة المالكة

وانخفضت أسهم الشركة المالكة Delivery Hero بنسبة 0.8%، بعد إصدار العقوبة من وزارة العمل الإسبانية.

ويُذكر أن قانون 2021 في إسبانيا كان من أوائل القوانين التي تنظم حقوق العمال في ما يسمى باقتصاد الوظائف المؤقتة في أوروبا.