إسقاط 4 طائرات مشبوهة خلال تنصيب لولا رئيسًا للبرازيل

قالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية: إن عملاء الاستخبارات البرازيلية أسقطوا أربع طائرات مسيرة مشبوهة خلال تجمع عشرات الآلاف للاحتفال بتنصيب رئيس البرازيل الجديد.

حفل التنصيب

وأدى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي هزم الرئيس الحالي جاير بولسونارو، بفارق ضئيل، في انتخابات مثيرة للجدل العام الماضي، اليمين الدستورية في كاتدرائية برازيليا، عاصمة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

واستخدم الأمن الرئاسي مدافع درون غان، الذي طورته شركة درون شيلد، لتحييد أربع طائرات مسيرة مشبوهة كانت متجهة إلى الرئيس في حفل الافتتاح.

وتعمل هذه المدافع على تعطيل الإشارة التي تحافظ على بقاء الطائرات المسيرة في الجو.

كما اعتقلت الشرطة البرازيلية أمس أيضًا رجلًا يحمل سكينًا ومتفجرات أثناء محاولته دخول موقع تنصيب الرئيس الجديد.