إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

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قال السفير الفلبيني بالمملكة عدنان ألونتو، إن هناك حوالي 800 ألف فلبيني يقيمون في المملكة معظمهم من العمالة، ويحظون بمعاملة جيدة، مشيدًا بما تقدمه المملكة للعمالة الفلبينية.
#الدبلوماسي | سفير الفلبين لدى المملكة: لدينا حوالي 800 ألف فلبيني يقيمون في السعودية، يتم التعامل معهم بشكل جيد. #قناة_السعودية pic.twitter.com/hED8Ijmlxgقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) January 3, 2023
وأشار السفير الفلبيني خلال حواره مع “قناة السعودية”، اليوم الثلاثاء، إلى تنوع أعمال المقيمين الفلبينيين ما بين تقديم الخدمات المنزلية والرعاية الصحية، لافتًا إلى وجود أعضاء في لجان التدريس يعملون في الجامعات السعودية العريقة.
ولفت أيضًا إلى وجود مجموعة من الفنانين الذين يشاركون في المعارض الفنية في الرياض وغيرها، حيث شارك بعض الفنانين الفلبينيين للقيام بأعمال فنية في المملكة.
وأكد السفير الفلبيني دعمه لرؤية المملكة 2030، وكذلك البرامج الخاصة في الفلبين، موجهًا شكره للمجتمع السعودي والوزارات بالمملكة لما تقدمه من خدمات لدعم العمالة الفلبينية وضمان تحسين أوضاعهم للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات.