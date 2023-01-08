إصابات في حادث مروري على طريق مكة السريع

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باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة حادثًا مروريًّا لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع، اليوم الأحد.
وبحسب أمن الطرق على موقع تويتر، نتج عن الحادث إصابات متوسطة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع، وجاري استكمال الإجراءات النظامية.
وفي وقت سابق، أعلن أمن الطرق، وقوع حادث مروري لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع.
وقال أمن الطرق في تغريدة على موقع تويتر: باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة حادثًا مروريًّا لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع.