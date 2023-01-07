إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإسباني ألفارو جونزاليس قلق الجماهير بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الطائي.

إصابة ألفارو جونزاليس

وتعرض ألفارو جونزاليس لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الطائي، ليُغادر الملعب باكيًا، ويُشارك ماجد قشيش بدلًا منه.

وتترقب الجماهير النصرواية نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها ألفارو جونزاليس، اليوم السبت، من أجل تحديد حجم الإصابة، وفترة علاجه والتأهيل قبل العودة إلى الملاعب والمشاركة في المباريات مجددًا.

وينتظر المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا نتائج الفحوصات الطبية للإسباني ألفارو ونجمه الإيفواري غيسلان كونان، وتحديد مدى قدرتهما على المشاركة في مباراة الشباب المقبلة.

فوز النصر ضد الطائي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الطائي بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 4 نقاط عن الشباب والهلال، فيما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.