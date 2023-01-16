إصابة أوسبينا تُعيد محمد أبو جبل للواجهة

أعادت الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى النصر، الكولومبي دافيد أوسبينا، اسم الحارس المصري محمد أبو جبل إلى الواجهة مرة أخرى.

تفاصيل الأزمة

وكان النصر قد حصل على توقيع محمد أبو جبل بعد تألقه مع المنتخب المصري، خاصة أن ضمه سيكون بالمجان بعد نهاية عقده مع الزمالك، إلا أن الصفقة تعرضت لانتقادات جماهيرية كبيرة، لتضم الإدارة الكولومبي دافيد أوسبينا.

وتصاعدت الأزمة بين الطرفين، وصعد أبو جبل الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مطالبًا بالحصول على قيمة عقده بالكامل، وانضم إلى صفوف البنك الأهلي.

غياب أوسبينا للإصابة

على الجانب الآخر، تعرض أوسبينا للإصابة خلال مشاركته مع النصر في مواجهة الشباب، وسيخضع لعملية جراحية في المرفق، يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد الكشف الطبي الذي أجراه اليوم لدى أحد الجراحين المتخصصين في إسبانيا.

محمد أبو جبل يعود للواجهة مجددًا

وظهر اسم محمد أبو جبل على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مرة أخرى بعد إصابة الحارس الكولومبي، خاصة بعد رسالته التي كبتها عبر حسابه الرسمي، وجاء فيها: “أعوذ بالله أن أكون من الشامتين.. تمنياتي بالشفاء العاجل لأوسبينا”.

وأصبح اسم محمد أبو جبل ضمن قائمة الأكثر تداولًا في “تويتر”، بعدما أعادت الجماهير نشر تغريدة الإعلامية المصرية مي حلمي لأبو جبل، وجاء فيها: “إلى محمد أبو جبل إياك والشماتة في حارس نادي النصر”.

وأضافت مي حلي رسالتها إلى أبو جبل قائلة: “مفيش نادي بيوقف على لاعب أنت بتتكلم على نادي النصر اللي اتعاقد مع رونالدو، يعني بكرا الصبح يقدروا يتعاقدوا مع كل حراس مرمي العالم.. أنت تخسر ثانيًا بتصريحاتك خصوصًا لما تحاول تحتك بنادي بحجم نادي النصر أو نادي داخل الدوري السعودي”.

وانقسمت الجماهير بشأن رسالة أبو جبل، حيث يرى البعض أنه يريد إيصال رسالة إلى إدارة النصر بأنه تعرض للظلم، فيما أشاد البعض الآخر بتصرفه وتمنياته الشفاء للحارس الكولومبي الذي سيغيب لعدة أسابيع.