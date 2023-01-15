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إصابة حارس النصر تربك حسابات جارسيا

2023-01-15 الساعة 3:20
إصابة حارس النصر تربك حسابات جارسيا
المواطن - مروة نبيل

أربكت إصابة حارس النصر، الكولومبي دافيد أوسبينا حسابات المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، في ظل المباريات القوية التي تنتظر الفريق الأول لكرة القدم.

إصابة حارس النصر

وجاءت إصابة حارس النصر خلال مواجهة الشباب بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، حيث أُصيب بعد كرة اشترك فيها مع المهاجم الأرجنتيني جوانكا في اللحظات الأخيرة، ليُغادر الملعب.

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وبعد إصابة حارس النصر، تم نقله مباشرة إلى المستشفى وخضع لفحوصات طبية وأشعة، وأثبتت تعرضه لكسر في إحدى عظام المرفق، ليتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة 6 أسابيع، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

إصابة حارس النصر أوسبينا
خروج أوسبينا مصابًا – المصدر @AlNassrFC

جارسيا في ورطة

وستتسبب إصابة حارس النصر في غيابه عن 6 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، أمام كل من؛ الاتفاق، الفتح، الوحدة، التعاون، ضمك والباطن، بجانب مباراة الاتحاد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

أوسبينا
أوسبينا – المصدر @AlNassrFC

كما سيغيب أوسبينا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حالة تأهله إلى نهائي كأس السوبر السعودي، الأمر الذي وضع جارسيا في ورطة كبيرة، خاصة أنه يعتمد عليه بشكل أساسي طوال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتألق أوسبينا خلال منافسات الموسم الحالي، ولم يستقبل أي هدف خلال 8 مباريات في دوري روشن السعودي، ليكون الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك بالتساوي مع حارس مرمى فريق الشباب، كيم سيونج جيو.

أوسبينا
أوسبينا – المصدر @AlNassrFC

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