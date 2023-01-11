إصابة حمد اليامي بعضلة الفخذ الأمامية

أعلن نادي الهلال قبل قليل عن إصابة نجمه حمد اليامي في عضلة الفخذ الأمامية، وذلك بعد أن شارك في مباراة الرائد مساء أمس في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

إصابة حمد اليامي

وكشف النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن إصابة اليامي في عضلة الفخذ الأمامية جاءت بعد شعوره بالآلم عقب نهاية مباراة الرائد.

وكان اليامي تألق في مباراة الرائد، وسجل الهدف الوحيد لـ الهلال في مباراة كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

هدف غير صحيح

من جهة أخرى، كشف الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان أن هدف الهلال الذي أحرزه اليامي في شباك نادي الرائد ، كان غير صحيح؛ بسبب وجود اللاعب في حالة تسلل.

وقال سمير عثمان في برنامج “أكشن مع وليد”: “اليامي كان في موقف تسلل لحظة لعب لوسيانو فييتو للكرة وكان مرمى الرائد خاليًّا من اللاعبين، وبالتالي تداخل حمد اليامي في الكرة كان غير صحيح والهدف غير صحيح لأن اليامي كان بموقف تسلل”.

وأضاف سمير عثمان: “لو كان محمد سالم لاعب الرائد شتت الكرة دون قصد وجاءت إلى اليامي لكان هدفًا صحيحًا، لكن لاعب الرائد شتت الكرة متعمدًا وجاءت إلى اليامي، وبالتالي لاعب الهلال متسلل وهدفه غير صحيح”.

وسيواجه نادي الهلال، فريق العدالة في ختام منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن، يوم الأحد المقبل.